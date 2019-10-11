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11.10.2019 15:40
Рубрика: В мире

Коллективная паника: В ожидании супертайфуна японцы опустошили магазины

Текст: Константин Волков
Угроза сильнейшего тайфуна №19 (Hagibis), который может ударить по Токио в эти выходные, привела к ажиотажному спросу на воду, продукты и предметы первой необходимости, сообщают жители японской столицы.
Фото: Kyodo/via REUTERS Фото: Kyodo/via REUTERS
Фото: Kyodo/via REUTERS

"Коллективная паника - это реальный швах. Воды в магазинах уже нет и хлеба тоже. Одну последнюю бутыль воды купила в алкогольном, другую, тоже последнюю - в мелкой частной лавочке, куда никто не заглядывает просто, - пишет на своей странице в Facebook живущая в Токио бизнес-культуролог Юлия Стоногина. - Обещают , что будет такой тайфун, какого еще не бывало. Местные жители советуют запасаться автономной зарядкой на случай блэкаута; водой и печеньками - на случай голода; набрать полную ванну воды и перенести все ценное на второй этаж".

Фото: AP Photo/Toru Hanai
Тайфун в Японии спровоцировал масштабные сбои в работе транспорта

Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило о возможной чрезвычайной ситуации. "Чтобы спасти себя и близких, пожалуйста, следуйте рекомендациям местных властей и постарайтесь эвакуироваться до того, как небо потемнеет, а ветер и дождь усилятся", - сказал директор отдела прогнозирования JMA Ясуси Кадзихара.

В Японии принято присваивать тайфунам номера, а не имена, за исключением самых сильных. Тот факт, что нынешний ураган получил имя собственное, говорит о его особой разрушительности.

Если обычно ураганы проходят через Окинаву и Кюсю, а Токио достигают уже на спаде, то Hagibis идет практически прямо на японскую столицу. Ожидается, что он подойдет к Токио вечером 12 октября, а самый мощный удар будет примерно в 3 часа утра 13 октября.

В предупреждении на японском погодном сайте tenki.jp говорится о возможном ветре до 45 метров в секунду. Такой ветер срывает крыши с домов, обрушивает линии электропередач и фонари. Высота волн на море может достичь 13 метров.

Тайфун несет с собой обильные осадки, в некоторых районах Японии начиная с завтрашнего утра, в течение суток может выпасть до 800 миллиметров дождя. Это чревато обвалами и грязевыми потоками в горах. Власти просят заправить баки автомобилей, закрепить или убрать все предметы, которые могут быть сорваны ветром, а также очистить от палых листьев сточные канавы. На всякий случай запасы рекомендуется делать исходя из наихудшего предположения, что на восстановление разрушенной ураганом инфраструктуры потребуется около недели.

Более 70 тысяч человек получили тепловые удары в Японии

JMA уже обозначило красным цветом, означающим высокую опасность, все восточное побережью Кюсю, практически весь Сикоку и регион Внутреннего моря, а также - восток Хонсю от Кансай до префектуры Тиба.

Тайфун угрожает в том числе и двум матчам проходящего сейчас в Японии мирового чемпионата по регби (Rugby World Cup). Пока что организаторы не уверены, надо ли переносить встречи между командами Японии и Шотландии и Новой Зеландии и Италии, однако, по их словам, "безопасность превыше всего".

Метеорологи предупреждают также, что Hagibis может оказаться сравним по силе с тайфуном 1958 года, когда в районе Идзу в центральной части Хонсю погибли 888 человек. Также разрушения от приближающегося урагана могут быть сравнимы с тем, что нанес в префектуре Тиба тайфун Faxai в начале сентября этого года - из-за него два человека погибли (так, женщину буквально подняло в воздух и ударило о стену), а кроме того, было повреждено большое число домов и промышленных объектов, включая энергостанции.

В мире Восточная Азия Япония
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