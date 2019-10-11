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11.10.2019 16:12
Рубрика: Общество

Найдены 5000-летние захоронения культуры шаровидных амфор

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польские археологи при раскопках древнего кладбища в Садове близ города Опатова обнаружили 23 могилы эпохи позднего неолита. Установлено, что захоронения принадлежали представителям так называемой культуры шаровидных амфор.

Как сообщает Science in Poland, кладбище датируется периодом позднего неолита (ок. 3000-2500 гг. до н.э.) На данный момент обнаружено и исследовано 23 могилы. Они содержат человеческие останки и кости животных, глиняные сосуды, кремневые топоры и инструменты, а также клыки диких кабанов.

Фото: Attilio Mastrocinque, professor of Roman history at the University of Verona
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"Это может быть самое большое кладбище культуры шаровидных амфор, обнаруженное в Польше, - говорит археолог Войцех Пастеркевич из Университета Жешува. - Как правило, человеческие захоронения были коллективными. В одной могиле хоронили от двух до шести человек".

Останки умерших обычно помещали в так называемые боковые могилы. Это были своего рода каменные ящики, дно и бока которых были выложены плитами. Сверху их нередко накрывали плитами или деревянными балками.

Могилы животных представляют собой ямы прямоугольной формы. Их размеры всегда одинаковы: 2х1,3 метра и 3х1,5 метра. Все они выложены камнями. Захоронения содержат как целые скелеты животных, так и их фрагменты. Обычно в такое погребение укладывали от одного до пяти животных.

"Судя по сохранившимся костям, это были особи разного возраста и видового состава, - говорит Пастеркевич. - Чаще всего встречаются скелеты коров и свиней. Животные были помещены попарно рядом друг с другом, вдоль оси могилы и нижними конечностями друг к другу. Такие могилы часто называют жертвенными ямами, потому что в них находятся останки животных, посвященных умершим".

Кладбище близ Опатова принадлежало культуре шаровидных амфор. Такое название она получила из-за характерной формы керамики, которую находят в поселениях этого периода.

Представители этой культуры вели оседлый образ жизни. Они были земледельцами, занимались и животноводством. В период своего наивысшего расцвета эта культура занимала обширную территорию Центральной и Восточной Европы, от бассейна Эльбы на западе до бассейна Вислы и Днестра на Востоке, а также частично районы современной Румынии и Молдовы.

Характерной чертой этой культуры являются ритуальные глиняные сосуды, которые были очень разнообразными. Они предназначались исключительно для похорон. В 23 могилах близ Опатова уже обнаружено около 40 таких сосудов.

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