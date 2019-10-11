Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Конфликт между двумя африканскими государствами длился 20 лет, и хотя военные действия не велись с 2000 года, страны все равно находились в состоянии войны. Главный вопрос, по которому не удавалось договориться, заключался в приграничных территориях. По мнению экспертов Нобелевского комитета, именно эфиопский премьер "протянул руку" эритрейской стороне, чтобы достичь мирного соглашения. "В тесном сотрудничестве с Исайей Аферки, президентом Эритреи, в этом году лауреат премии мира Абий Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения для того, чтобы положить конец продолжительному тупиковому формату отношений между Эфиопией и Эритреей "нет мира, нет войны", - говорится на странице Нобелевской премии в Twitter.
Эксперты также обратили внимание на внутриполитический курс Абия Ахмеда, отметив, что он "начал важные реформы, которые дают многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее".
Отметим, что премия мира присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В этом году на премию мира претендовали 219 человек и 85 организаций. В последние годы ее обладателями становились политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B