Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год, не оправдав ожидания многих букмекеров планеты, которые считали главным фаворитом на получение награды 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг. Абий Ахмед, занявший свой пост в августе 2018 года, был награжден за усилия по достижению мира, в частности, за урегулирование пограничного конфликта с соседней Эритреей.

Конфликт между двумя африканскими государствами длился 20 лет, и хотя военные действия не велись с 2000 года, страны все равно находились в состоянии войны. Главный вопрос, по которому не удавалось договориться, заключался в приграничных территориях. По мнению экспертов Нобелевского комитета, именно эфиопский премьер "протянул руку" эритрейской стороне, чтобы достичь мирного соглашения. "В тесном сотрудничестве с Исайей Аферки, президентом Эритреи, в этом году лауреат премии мира Абий Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения для того, чтобы положить конец продолжительному тупиковому формату отношений между Эфиопией и Эритреей "нет мира, нет войны", - говорится на странице Нобелевской премии в Twitter.

Эксперты также обратили внимание на внутриполитический курс Абия Ахмеда, отметив, что он "начал важные реформы, которые дают многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее".

Отметим, что премия мира присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В этом году на премию мира претендовали 219 человек и 85 организаций. В последние годы ее обладателями становились политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.