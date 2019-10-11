Лукашенко: Победа советского народа в ВОВ едина и неделима

Победу в Великой Отечественной войне подарил стране и миру великий советский народ, поэтому она едина и неделима, заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государства СНГ в Ашхабаде, где в повестку дня 11 октября было включено принятие Обращения в связи с 75-летием исторической даты, передает пресс-служба главы государства.

"Умирая в осажденной Брестской крепости и блокадном Ленинграде, сражаясь под Сталинградом и Курском, освобождая Европу и штурмуя Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, кыргызы, таджики, туркмены и узбеки, другие народы не думали о своей национальной принадлежности. Они были едины, водружая Знамя Победы над Рейхстагом. Значит, и наша Победа должна быть единой и неделимой!" - сказал глава государства.

Лукашенко особо отметил, что, подписывая Обращение, страны Содружества вновь демонстрируют свою сплоченность, бережное отношение к общей великой истории. "Единым фронтом противостоим попыткам ее искажения и фальсификации. Вместе выступаем за возобновление широкого международного диалога по укреплению системы глобальной безопасности и мер доверия", - подчеркнул президент Беларуси.