Лукашенко призвал к укреплению СНГ как самодостаточного объединения

События в мире, по мнению белорусского лидера, свидетельствуют об объективной необходимости "укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения". Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает его пресс-служба.

Акцентируя внимания участников заседания на актуальности подготовленной к ашхабадскому саммиту Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве, президент дал понять, что "этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей".

Глава РБ заявил о поддержке активизации сотрудничества в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли. Мощный резерв, по его словам, видится в расширении внутреннего рынка стран СНГ, повышении его емкости. Прежде всего, уточнил оратор, за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами.

Кроме того, полагает президент РБ, "дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, к созданию новых совместных конкурентоспособных производств".

Подчеркнув, что страны Содружества фактически вышли на завершающую стадию подготовки стратегии экономического развития на ближайшее десятилетие, Лукашенко выступил с предложением дополнить ее конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста.

По его словам, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование полноценной зоны свободной торговли. "Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества", - констатировал выступающий и высказал предложение "установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа" по данной теме.

Кстати, сообщают местные источники, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в начале встречи лидеров стран в узком составе уточнил, что Совет министров иностранных дел накануне рассмотрел и одобрил вносимые на саммит проекты документов. Правда, по двум из них, которые были ранее внесены в проект повестки дня, принято решение о необходимости доработки. Речь идет о соглашениях "о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования и о сотрудничестве в противодействии коррупции. Эти вопросы на уровне глав государств на саммите рассматриваться не будут", - пояснил он.