Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО

Обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных маневров НАТО у границ Беларуси, в которых примут участие десятки тысяч военных, выразил на саммите в Ашхабаде Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Как уже сообщал "СОЮЗ", на территории Польши и стран Балтии пройдут учения "Защитник-2020", которые станут самым масштабным перемещением солдат из США в Европу за последние четверть века. Планируется, что в учениях примут участие 37 тысяч солдат из 19 государств.

Столь обширных учений у границ Беларуси с участием Польши и стран Балтии ранее никогда не развертывалось, подчеркнул президент РБ. Это ненормально, убежден он. "Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период", - предупредил Лукашенко. "Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем", - добавил он.

Касаясь вопроса о выходе США из договора по РСМД, президент высказал мнение, что принятие декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, о чем уже декларировал Минск, стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности. "После прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. А это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации", - полагает Лукашенко. Он подчеркнул, что Беларусь как полноправная участница договора не выходила из него и впредь не намерена это делать, если не будет угроз безопасности страны.

Но к сожалению, сохраняется и неопределенность "вокруг судьбы истекающего в феврале 2021 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - так называемый договор СНВ-3", напомнил на саммите глава Российской Федерации.

Владимир Путин констатировал, что США пока не определились, будут ли выходить из договора. По его словам, внутри администрации Белого дома идут споры: одни выступают за продление договоренностей, другие считают, что Америка не должна связывать себя по рукам и ногам этими ограничениями. "Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо", - обратил внимание российский лидер. Он сообщил, что уже направил обращение ко многим главам государств, в котором заявлено, что РФ не собирается размещать ракеты средней и меньшей дальности на своей территории. Однако, поскольку США начали их разработку, российская сторона также займется этим вопросом.