Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы

Травма, полученная аргентинским защитником "Зенита" Эммануэлем Мамманой в матче минувшего тура против "Урала" из Екатеринбурга, оказалась серьезной. Игрок был заменен в первом тайме из-за проблем с коленом.

Проведенное первичное медицинское обследование выявило у аргентинца частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В скором времени Маммана отправится в одну из ведущих клиник Европы, где ему будет проведено более тщательное обследование, сообщает сайт "Зенита".

В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.