МИД: Для достижения мира в северо-восточной части Сирии необходим диалог

Москва не сомневается в необходимости Анкары обеспечивать свою безопасность, но для достижения мира в северо-восточной части Сирии необходим диалог. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Не ставим под сомнение объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений. Однако убеждены, что мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества", - говорится в заявлении.

В тексте также отмечается, что Россия готова содействовать такому диалогу, а также нормализации отношений между государствами региона.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Перед началом военных действий США, сотрудничавшие с курдами в этом регионе, вывели свои войска из зоны наступления.

По мнению Дамаска, действия Анкары являются незаконным вторжением. Осудили действия турецкой стороны и большинство стран ЕС.