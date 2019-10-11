МИД: Не оставим без ответа отказ Эстонии на въезд членам "Молодой гвардии"

Москва расценивает отказ Эстонии во въезде активистам "Молодой гвардии Единой России" как недружественную акцию и не оставит ее без ответа. Об этом сообщается в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Считаем, что отказ во въезде в шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией "визового произвола", к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России... Со своей стороны, не оставим действия эстонских властей без ответа", - говорится в сообщении.

Ранее четыре члена "Молодой гвардии Единой России" были внесены Эстонией в список лиц, которым запретили въезд на территорию прибалтийской страны на 10 лет.