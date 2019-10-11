МИД: РФ разочарована провалом разведения сил в Донбассе по вине Украины

РФ разочарована очередным срывом разведения сил и средств в районах Золотого и Петровского в Донбассе, который произошел по вине Украины. Об этом говорится в комментарии МИДа России.

"Глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств на двух пилотных участках на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади также напомнили, что договоренность о разведении сил в этих участках была достигнута 1 октября на заседании Контактной группы в Минске. Согласно утвержденному плану-графику, разведение должно было начаться 7 октября.

"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала", - отметили в МИДе.

В комментарии также выражается надежда на то, что Киев в скором времени сделает необходимые шаги для выполнения своих обязательств в рамках Контактной группы и нормандского формата.

Ранее в Донецкой народной республике заявляли, что план по возобновлению отвода сил в районе Петровского, утвержденный контактной группой по Донбассу, был сорван украинскими силовиками. В Луганске же сообщили, что Киев вновь подтягивает бронетехнику и оборудует боевые позиции.