Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги

Вот, к примеру, план Рижской наступательной операции. Из него можно узнать о привлекаемых войсках и силах Красной Армии. В докладной записке Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину командующий Ленинградским фронтом Маршал Советского Союза Л. А. Говоров предлагает для огневой поддержки на направлениях решающего удара сосредоточить более 300 стволов артиллерийских орудий разного калибра и выставить 14 танков и самоходных установок на один километр фронта. В документе также указываются задачи для войск 2-го и 3-го Прибалтийского фронтов.

Надо сказать, что Рижский укрепрайон немецкое командование считало непреодолимым. Там было возведено четыре хорошо укрепленных оборонительных рубежа, призванные остановить наступление Красной армии на Пруссию. Особую роль в обороне Риги фашисты отводили авиации. Достаточно сказать, что на фотосхеме аэродрома латвийской столицы, датированной 1 августа 1944 года, изображены более ста боевых самолетов люфтваффе.

Особенности проведения Рижской наступательной операции описаны и в журнале боевых действий штаба 3-го Прибалтийского фронта. Там, в частности, говорится о том, что войска, действующие вдоль побережья Рижского залива, с боями вышли к озеру Киш-Эзерс и с ходу форсировали его. Первыми на другой берег переправилось подразделение машин-амфибий. Преодолев водную преграду, танкисты быстро заняли поселок Межапаркс и ворвались на окраины Риги. Массовое боевое применение машин-амфибий сыграло важную роль и в ходе освобождения города. В архивных документах говорится, что в переломный момент наступления они доставили на плацдарм "более 3000 человек, 6 пушек с лошадьми, 12 минометов, боеприпасы и продовольствие, сделали до 20 рейсов, совершив путь по воде до 100 километров".

Из доклада начальнику Главного политуправления Красной Армии узнаем, что первыми в город ворвались бойцы стрелкового полка под командованием подполковника Болошенко. А первый флаг над Ригой водрузил орденоносец старшина Александр Попов.

Наших солдат жители латвийской столицы встречали восторженно. Вот как описывает это событие начальник политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии: "Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало более приветливо, чем в Риге. Горожане встречали бойцов и офицеров с цветами и красными флагами".

Но каким увидели наши бойцы некогда цветущий город с населением 400 тысяч человек? Вот одно из документальных свидетельств той поры: "Командование немецкой группы войск в районе города Рига отдало приказ уничтожить все более или менее крупные предприятия, вокзалы, мосты, стационарные постройки, крупные дома…противнику удалось сжечь и разрушить химический завод, электротехническую фабрику, хлебозавод и уксусный завод".

В политдонесении Ленинградского фронта говорится, что осенью 1941 года гитлеровцы создали в 17 км от Риги в местечке Саласпилс концентрационный лагерь для политических заключенных. Сюда направляли жителей и других близлежащих городов и местечек, служивших в советских учреждениях, родственников, членов семей советских офицеров. В этом же лагере были размещены проживавшие в Риге евреи, а также привезенные сюда русские, поляки, французы. Не случайно это место называли лагерем "смерти и ужаса". По свидетельствам очевидцев, "попасть туда означало почти наверняка расстаться с жизнью".

В докладной записке в Главную военную прокуратуру Красной Армии сообщается: "Немецко-фашистскими извергами была разработана целая система истребления военнопленных в лагере разнообразными способами. Военнопленные в лагере физически истреблялись установленным немцами режимом голода, умышленным распространением заразных заболеваний: тифа, дизентерии, туберкулеза, а также путем оставления раненых военнопленных без медицинской помощи". Режим питания в лагере был рассчитан на скорейшее уничтожение заключенных: "Суточный паек составлял от 80 до 100 грамм хлеба, наполовину из древесных опилок и один-два литра травяного супа, так называемой "баланды".

Архивные документы содержат множество других свидетельств преступлений фашистов. Только в Румбулавском, Бикерском и Царском лесах в ноябре и декабре 1941 года немцы расстреляли 60 тысяч человек. А 6 января 1943 года немцы-охранники заставили евреев вешать друг друга. Заключенных женщин раздевали догола и гоняли палками по лагерю. Тут же насиловали их. У матерей отнимали маленьких детей. Больше их никто не видел. Заключенных заставляли рыть траншеи, раздевали догола, приказывали ложиться на дно и поливали огнем. Следующий ряд укладывался на трупы расстрелянных.

Освобождение Латвии и ее столицы от фашистов положило конец всем этим мучениям. По приказу Верховного Главнокомандующего от 13 октября 1944 года № 194 в ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за Ригу, были представлены к присвоению наименования "Рижских" и к награждению орденами.

13 октября 1944 года, в 23 часа Москва салютовала войскам 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.