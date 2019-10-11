Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Если мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, подрабатывает, то она может лишиться "детского" пособия от фонда ФСС. Об этом говорится в законопроекте Минтруда, размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов.
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В частности, речь идет о том, если мать трудится неполное время, например, на полставки, и в это время за ребенком ухаживает кто-то другой, ее право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет прекратиться.
По действующему закону, если мать, отец, другой родственник или опекун, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполное рабочее время, "детское" пособие ему тоже платится.
Подробности по законопроекту и уточнения от Минтруда читайте в ближайшем номере "Российской газеты".