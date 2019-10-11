Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

В частности, речь идет о том, если мать трудится неполное время, например, на полставки, и в это время за ребенком ухаживает кто-то другой, ее право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет прекратиться.

По действующему закону, если мать, отец, другой родственник или опекун, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполное рабочее время, "детское" пособие ему тоже платится.

Подробности по законопроекту и уточнения от Минтруда читайте в ближайшем номере "Российской газеты".