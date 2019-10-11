Минтруд: Работа после 75 лет стала нормой

Он напомнил, что с этого года профессиональное обучение и дополнительное профобразование людей предпенсионного возраста проводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Обучение ведется в том числе через службы занятости населения. По словам Дроздова, программа оказалась очень популярна, и есть планы со следующего обучать по ней людей с 50 лет.
По словам замминистра труда и соцзащиты Светланы Петровой, если человеку больше 75 лет и он рвется работать - это уже норма. "Люди стремятся к тому, чтобы свою продлить активность. И то поколение, которому сейчас 75 лет, они в принципе привыкли работать, так сформирована их жизненная позиция. И поколения младше, которые сейчас готовятся к пенсии, - это дети тех родителей, которые привыкли работать", - сказала она.
Но как быть с работодателями, которые не хотят брать на работу пожилых? По словам Петровой, как только мы вводим в законодательство какие-то меры ответственности, руководители настораживаются в отношении людей, в поддержку которых приняты эти меры. Нужно не только карательные меры принимать (а они у нас есть), но и популяризировать плюсы, которые появляются в трудовом коллективе вместе с опытными и в личном, и в профессиональном плане, людьми. Они способствуют формированию благоприятного климата в коллективе. Все выигрывают от их присутствия, сказала Петрова.
По словам Дроздова, к 2050 году россияне старше 65 лет будут составлять практически четверть населения страны. Если в 2017 году людей старше пенсионного возраста насчитывалось 14,2 процента населения, то через 30 лет доля людей старше 65 вырастает на 10 процентных пунктов - до 24,3 процента. При этом во многих западных странах их уже сейчас столько.