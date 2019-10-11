МОК пригласил Паралимпийский комитет России на Игры в Токио

Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение от Международного паралимпийского комитета и Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 принять участие в Играх-2020 в Токио.

Приглашение российской стороне подписано президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом Оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори, сообщает сайт Паралимпийского комитета России.

Это означает, что на летних Паралимпийских играх 2020 года российская команда сможет выступать под своим флагом.

"Численность Российской делегации на играх будет определена согласно Квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18-20 видах спорта", - говорится на сайте организации.

Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года. В них примут участие около 4400 спортсменов из 160 стран, которые разыграют 540 комплектов медалей в 22 видах спорта.