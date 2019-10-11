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Mortal Kombat - бесплатно и для всех. Знаменитый файтинг открывает двери

Текст:   Богдан Бобров
11.10.2019,  
17:20
Фото: Сайт WBgames Фото: Сайт WBgames
Фото: Сайт WBgames

Своеобразные "Дни открытых дверей" будут проходить с 11 по 14 октября в игре Mortal Kombat 11. Знаменитый файтинг станет бесплатным на PS4 и Xbox One для всех желающих.

В течение временного доступа геймеры смогут опробовать все мультиплеерные режимы, всех бойцов из базового ростера и две первые главы сюжетной кампании.

Кроме того, станут доступны дополнительные режимы - "Крипта" и "Башня времени". В последнем, кстати, получится поиграть за недавно представленных Терминатора Т-800, Ночного Волка и Шан Цзуна.

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Разработчики обещают, что в случае покупки полной версии Mortal Kombat 11 во время бесплатных выходных весь достигнутый прогресс будет сохранен.

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