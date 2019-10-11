Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Второй причиной, по ее мнению, является недоверие к устойчивости банков. Но если эту причину можно постепенно устранить, то устойчивость первой зависит от состояния общества и экономики: в более прозрачных обществах, где меньше потребностей что-то скрывать, в том числе деньги от налогов, быстрее развиваются безналичные платежи. Та же причина, по которой сохраняется спрос на наличные расчеты - "удобство обхода некоторых ограничений", стала одним из факторов появления криптовалют. Об этом она сказала на сессии форума FINOPOLIS, посвященной будущему финансовой индустрии.

Глава ЦБ убеждена, что рано или поздно и Россия придет к обществу без наличных. "Я не знаю, когда (именно) они исчезнут, но мы видим, что cashless society - безналичное общество - это уже практически реальность во многих странах", - возразила она на слова главы "Ростелекома" Михаила Осеевского о том, что наличные никуда не исчезнут. По прогнозу Банка России, доля безналичных форм оплаты в розничных платежах по итогам года вырастет до 65%.

Полной замены привычных банковских карт на инновационные платежные сервисы Набиуллина не ожидает, потому что они будут замкнуты в национальных платежных системах.

"Даже если будет развит биометрический эквайринг, когда вам не нужен ни смартфон, ни карта, вы не сможете это сделать (совершить оплату), если поедете за границу, - сказала она. - Или речь должна идти о том, что страны будут обмениваться биометрическими данными, что мне очень тяжело в текущих условиях представить. Поэтому, я думаю, что традиционные инструменты останутся из-за того, что на межстрановом уровне мы не готовы к той кооперации, которую требуют новые технологии".