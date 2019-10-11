Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом

Европейское космическое агентство (ESA) добавило в свой список рисков новый астероид, который потенциально угрожает Земле. На основании данных ESA, небесное тело может столкнуться с планетой через 65 лет.

Астероид, идентифицированный как 2019 SU3, 12 дней был на четвертой строчке в списке рисков (Risk List) ESA. Астрономы называют его наиболее опасным объектом с "ненулевой вероятностью столкновения с Землей". Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.

По прогнозам агентства, потенциальное столкновение астероида с Землей может произойти 16 сентября 2084 года. Шансы астероида попасть на Землю - 1 из 152.

Ожидается, что тело приблизится к Земле на 120 тысяч километров - по астрономическим меркам это небольшое расстояние. Для сравнения: Луна находится на расстоянии 380 000 километров. Увеличить или уменьшить шансы падения астероида может гравитационное взаимодействие с другими небесными телами. Притяжение любой из планет, включая Венеру, Меркурий и Марс, мимо которых проходит 2019 SU3, может легко изменить его траекторию.

К счастью, астероид недостаточно велик, чтобы вызвать катастрофические последствия для планеты в случае столкновения. Как указано в базе данных ESA, диаметр 2019 SU3 около 14 метров. Напомним: челябинский метеорит, упавший в 2013 году, был около 20 метров к тому моменту, когда он вошел в плотные слои атмосферы. Так что астероид 2019 SU3, скорее всего, сгорит в атмосфере Земли, предполагают астрономы.

По оценкам ESA, 878 астероидов представляют серьезную угрозу для нашей планеты в ближайшие 100 лет. Все объекты перечислены в Risk List.

Европейское космическое агентство предупреждает: даже маленькие астероиды могут нанести Земле серьезный ущерб - все зависит от места их удара.