НАСА запустило с самолета ракету со спутником для изучения ионосферы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) успешно запустило в четверг спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли. Воздушный старт ракеты-носителя Pegasus с транспортного самолета L-1011 Stargazer состоялся со второй попытки - в 05:00 мск.

Самолет, выполняющий роль платформы для воздушного старта, поднялся в воздух в 03:33 мск с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Stargazer достиг высоты около 11,9 километра, однако не сбросил ракету-носитель. В НАСА пояснили, что это произошло из-за потери связи с L-1011, пишет ТАСС.

Самолету пришлось сделать круг и повторить маневр через 30 минут. На этот раз сброс ракеты-носителя со спутником прошел успешно. Через несколько секунд свободного падения Pegasus в автоматическом режиме запустил двигатели.

Аппарат ICON стоимостью 252 миллиона долларов будет собирать данные на границе ионосферы Земли и космоса. Миссия рассчитана на два года. Его создатели надеются, что спутник поможет лучшему пониманию "космической погоды".