Назван лауреат Нобелевской премии мира

Премия мира присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В этом году на премию мира претендовали 219 человек и 85 организаций. В последние годы ее обладателями становились политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.
В 2018 году награду получили хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака, бывшая наложница террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Надя Мурад "за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов и за то, что они мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B