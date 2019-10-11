Назван лауреат Нобелевской премии мира

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год. Награду он получил за усилия по достижению мира и работу по направлению международного сотрудничества. В частности, за урегулирование пограничного конфликта с соседней Эритреей.

Премия мира присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В этом году на премию мира претендовали 219 человек и 85 организаций. В последние годы ее обладателями становились политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

В 2018 году награду получили хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака, бывшая наложница террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Надя Мурад "за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов и за то, что они мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв".