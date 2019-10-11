Николай Подгузов назначен гендиректором АО "Почта России"

Совет директоров акционерного общества "Почта России" назначил генеральным директором компании Николая Подгузова. Эту должность он будет занимать в течение ближайших пяти лет.

Почтовое предприятие Николай Подгузов возглавляет с 2017 года. Под его руководством оно прошло процедуру реорганизации из Федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. 20 сентября правительство выпустило распоряжения, утверждающие передаточный акт и устав нового АО. 1 октября процедура реорганизации была полностью завершена.

9 октября правительство утвердило состав совета директоров АО "Почта России". Его возглавляет вице-премьер Максим Акимов. В совет также входят глава Минкомсвязи Константин Носков и его заместители Олег Войтенко и Алексей Иванов, министр экономического развития Максим Орешкин, президент ВТБ Андрей Костин - всего 11 человек.