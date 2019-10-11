Огневая мощь: какую артиллерию использует армия Турции в Сирии

Турецкая армия продолжает военную операцию против курдских формирований в Сирии. В ходе боевых действий активно применяются 122-мм реактивные системы залпового огня T-122 Sakarya.

Военная операция Турции на территории Сирии, применение РСЗО T-122 Sakarya. pic.twitter.com/6rDKue6SZd — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 11, 2019

Эти установки, по сути, являются копиями советских БМ-21 "Град". Они способны поражать цели на дистанции до 40 км и могут комплектоваться различными боевыми частями: фугасными, с готовыми поражающими элементами и кассетными. Последние предназначены для уничтожения бронетехники.

Для их эффективного применения используется современная цифровая система управления огнем, которая может хранить информацию о 20 целях.

Gece vakti CNRA atışları yoğun bir şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/bBkORwMDnG — Milli Savunma🇹🇷 (@millisavunma_tr) October 9, 2019

Самоходная артиллерия представлена 155-мм Т-155 Firtina. Без этих САУ, которые уже 15 лет находятся на вооружении, в последние годы не обходилась ни одна войсковая операция.

В ее создании активное участие принимали специалисты из Южной Кореи. Гаубица может уничтожать противника активно-реактивными снарядами на расстоянии 40 км. Ее вес достигает 46 тонн. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 360 км. Экипаж - 5 человек. Самоходки обладают высокой точностью и в настоящее время считаются одними из лучших в НАТО.

Также замечена переброска к границе самоходно-артиллерийских установок M110А2 американского производства. Эти 203-мм монстры времен холодной войны являются самыми мощными в сухопутных войсках Турции.