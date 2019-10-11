Овечкин приблизился к очередному рекорду в НХЛ

"Вашингтон" Александра Овечкина в упорной борьбе уступил "хищникам" из "Нэшвилла", а лидер команды Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами.

Зрители матча стали свидетелями одиннадцати заброшенных шайб. В первом периоде команды обменялись голами - на точный бросок вашингтонца Ларса Эллера хозяева ответили голом Филипа Форсберга. Во втором периоде Александр Овечкин вывел команду вперед, реализовав большинство, а одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.

Райан Джохансен счет сравнял, однако на последний перерыв "Вашингтон" ушел, ведя в счете с преимуществом в две шайбы - Том Уилсон забросил в меньшинстве, а все тот же Овечкин снова отличился в большинстве. Благодаря этим голам россиянин по количеству голов в большинстве вышел на четвертое место в истории НХЛ, опередив Люка Робитайла. У россиянина 249 голов, лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчак - 274. У Бретта Халла - 265, а вот опередить Теему Селянне (255) россиянин должен уже скоро.

Так же Овечкин добился и еще одного любопытного достижения - он забивал уже 135 разным вратарям за карьеру в НХЛ.

Впрочем, очередные достижения Овечкина "Вашингтону" не помогли. В третьем периоде его команда пропустила четыре шайбы, забросив лишь одну, ассистентский балл за который получил Дмитрий Орлов. Итог - поражение 5:6.