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11.10.2019 16:26
Рубрика: Власть

Песков рассказал о подготовке встречи "в нормандском формате"

Текст: Айсель Герейханова
Подготовка к саммиту в нормандском формате ведется сейчас на уровне помощников президента, рассказали в Кремле.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

"Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что собственно может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И только потом, по его словам, президенты будут самостоятельно принимать решения по дате такой встречи.

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Представителю Кремлю также задали вопрос об отношении Москвы к инициативе президента Украины изменить порядок выполнения Минских соглашений. Песков на это ответил, что помимо позиций Москвы, Берлина, Парижа, важно также учитывать позиции двух республик. (ЛНР и ДНР - прим. "РГ"). "Это нельзя игнорировать", - подчеркнул он. Он также добавил, что для обсуждения этого вопроса кто-то официально должен заявить, что он выходит из минского плана действий. "Означает ли это, что Украина выходит из минского плана действий. Это будет другая модальность тогда. И чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, нужно будет говорить и с представителями двух республик", - сказал Песков.

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