Посольства и метро станут проверять на пожароопасность

Новости

Киев разместил ЗРК "Бук" на позициях в Донбассе 20:51
Аэропорт Пулково принял первых туристов с электронными визами 20:33
Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля 20:25
Белый дом подтвердил выдвижение Салливана на должность нового посла США в РФ 19:44
США дополнительно разместят три тысячи военных в Саудовской Аравии 19:40
Воссозданный проект Леонардо да Винчи потряс современных инженеров 19:38
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями 19:32
В России зарегистрировано почти 14 тысяч доноров костного мозга 19:24
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка 19:23
Сбой произошел в работе первого энергоблока Запорожской АЭС 19:18
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения об ухудшении ее состояния 19:12
Второй турецкий военный погиб в ходе операции на северо-востоке Сирии 18:37
Акции "Яндекса" упали более чем на 17 процентов 18:21
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске 18:16
Додик: Возведение русско-сербского храма в Баня-Луке движется интенсивно 17:48
В Болгарии опровергли слухи о пуске советских танков на металлолом 17:45
"Яндекс.Такси" подал новое ходатайство в ФАС о покупке сервиса "Везет" 17:40
В Уфе открыли первую вертолетную площадку для санавиации 17:30
В Кемерове пройдут памятные мероприятия в честь космонавта Леонова 17:28
Свидетели рассказали об убитой в Саратове девочке 17:14
РПЛ изменила время начала матча "Локомотив" - "Спартак" 17:10
Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве 17:02
Назван самый популярный в России авиамаршрут 16:48
Сергей Собянин осмотрел круглогодичную ярмарку на юго-востоке Москвы 16:44
МИД: Не оставим без ответа отказ Эстонии на въезд членам "Молодой гвардии" 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 20:41
Рубрика: Происшествия

Посольства и метро станут проверять на пожароопасность

Текст: Юрий Гаврилов
С января 2020 года количество проверок пожароопасности объектов, где массово бывают люди, будет определяться в соответствии с новой шкалой рисков, составленной в МЧС России. Такой порядок прописан в постановлении правительства РФ № 1303 от 9 октября нынешнего года.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

В сообщении, помещенном на сайте ведомства, сказано, что объекты защиты в зависимости от риска возникновения там пожара поделены на 6 категорий: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая опасность возгорания. Эта градация напрямую зависит от вероятного количества людей, одновременно находящихся на объекте. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок.

Согласно постановлению кабмина, в риск - ориентированную модель впервые ввели понятие объект "чрезвычайно высокого риска" пожара. К нему отнесены места проживания более 10 детей, престарелых, инвалидов и иных граждан с ограниченными возможностями. К таким объектам также причислены помещения, где населению оказывают соцуслуги, объекты дошкольного образования и детские лагеря. Ранее они считались местами "высокого риска".

Фото: iStock
Выжигать траву теперь будут по новым правилам

Исключение составляют многоквартирные жилые дома. Но и они значатся в пожароопасном перечне. Так, многоквартирные жилые здания высотой более 75 метров причислены к категории значительного риска, а домам от 28 до 75 метров присвоен статус объектов среднего риска возгорания.

Торгово-развлекательные центры - ТРЦ, ранее относившиеся к средней категории риска и проверявшиеся раз в четыре года, со следующего года станут местами "высокого риска" при условии, что там одновременно может находиться более 5 тысяч человек.

Новая периодичность их проверок - один раз в два года. Но если в ТРЦ не наблюдается столь массового посещения, контролировать их пожароопасность будут реже. А ежегодная проверка станет обязательной только для объектов "чрезвычайно высокого риска".

Еще одна новация - в список для проверки впервые включили дипломатические и консульские учреждения РФ, представительства России за рубежом, а также метрополитены, автомобильные и железнодорожные тоннели.

В МЧС пояснили, что новый порядок обоснован трудностями эвакуации людей из многоэтажек и сложностью тушения в них пожаров. При борьбе с огнем в высотках огнеборцы нередко сталкиваются с проблемой подачи на верхние этажи спецсредств и свободным доступом туда пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, при возведении многоэтажек строители зачастую используют наружные системы теплоизоляции фасадов зданий. А это создает потенциальную пожарную опасность.

Фото: Пресс-служба МЧС России
Разработаны требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

Постановлением правительства определено, что Госпожнадзор вместо проверок на опасность возгорания с 2020 года станет проводить плановые осмотры и обследования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, земельных участков.

В документе определено, что снижать установленную для конкретного объекта категорию риска можно только на одну ступень и лишь при наличии у него зарегистрированной декларации пожарной безопасности. Эти изменения распространяются на одно- и двухэтажные здания и общей площадью до 1,5 тысяч квадратных метров. Исключение сделали для учреждения образования, многоквартирных жилых домов и ряда спецобъектов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове
Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова
США призвали Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии
Песков рассказал о подготовке встречи "в нормандском формате"
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту