Посольства и метро станут проверять на пожароопасность

В сообщении, помещенном на сайте ведомства, сказано, что объекты защиты в зависимости от риска возникновения там пожара поделены на 6 категорий: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая опасность возгорания. Эта градация напрямую зависит от вероятного количества людей, одновременно находящихся на объекте. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок.

Согласно постановлению кабмина, в риск - ориентированную модель впервые ввели понятие объект "чрезвычайно высокого риска" пожара. К нему отнесены места проживания более 10 детей, престарелых, инвалидов и иных граждан с ограниченными возможностями. К таким объектам также причислены помещения, где населению оказывают соцуслуги, объекты дошкольного образования и детские лагеря. Ранее они считались местами "высокого риска".

Исключение составляют многоквартирные жилые дома. Но и они значатся в пожароопасном перечне. Так, многоквартирные жилые здания высотой более 75 метров причислены к категории значительного риска, а домам от 28 до 75 метров присвоен статус объектов среднего риска возгорания.

Торгово-развлекательные центры - ТРЦ, ранее относившиеся к средней категории риска и проверявшиеся раз в четыре года, со следующего года станут местами "высокого риска" при условии, что там одновременно может находиться более 5 тысяч человек.

Новая периодичность их проверок - один раз в два года. Но если в ТРЦ не наблюдается столь массового посещения, контролировать их пожароопасность будут реже. А ежегодная проверка станет обязательной только для объектов "чрезвычайно высокого риска".

Еще одна новация - в список для проверки впервые включили дипломатические и консульские учреждения РФ, представительства России за рубежом, а также метрополитены, автомобильные и железнодорожные тоннели.

В МЧС пояснили, что новый порядок обоснован трудностями эвакуации людей из многоэтажек и сложностью тушения в них пожаров. При борьбе с огнем в высотках огнеборцы нередко сталкиваются с проблемой подачи на верхние этажи спецсредств и свободным доступом туда пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, при возведении многоэтажек строители зачастую используют наружные системы теплоизоляции фасадов зданий. А это создает потенциальную пожарную опасность.

Постановлением правительства определено, что Госпожнадзор вместо проверок на опасность возгорания с 2020 года станет проводить плановые осмотры и обследования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, земельных участков.

В документе определено, что снижать установленную для конкретного объекта категорию риска можно только на одну ступень и лишь при наличии у него зарегистрированной декларации пожарной безопасности. Эти изменения распространяются на одно- и двухэтажные здания и общей площадью до 1,5 тысяч квадратных метров. Исключение сделали для учреждения образования, многоквартирных жилых домов и ряда спецобъектов.