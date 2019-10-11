Президенты РФ и Туркмении призвали к ответственности в инфопространстве

Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвали мировое сообщество принять все необходимые меры, чтобы предотвратить использование информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств.

"Принимая во внимание трансграничную природу информационно-коммуникационных технологий, президент РФ и президент Туркменистана убеждены, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях", - отмечается в совместном заявлении Путина и Бердымухамедова.

В нем лидеры стран также выступают за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть из-за противоправного использования информационно-коммуникационных технологий.

Отдельно в документе оговаривается роль ООН - деятельность организации по выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве.