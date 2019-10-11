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Текст:   Ольга Игнатова 
03:15 11.10.2019

Проект закона: развелись - купите квартиру ребенку

Тех родителей, которые после развода начинают жить отдельно от детей, могут привлечь к дополнительным обязательствам, связанным с обеспечением ребенка жильем. Законопроект об этом правительство РФ внесло в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас, по Семейному кодексу, каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в том случае, если нет соглашения и особых обстоятельств.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В перечень особых обстоятельств входят: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты ухода за ними и другие обстоятельства.

Если поправки будут приняты, то в список особых обстоятельств будет добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит после развода привлекать обоих родителей к расходам по обеспечению ребенка жильем.

"Имущественные интересы детей при разводе учитываются и сейчас, но статья 86 Семейного кодекса РФ устанавливает перечень ситуаций, когда родители могут быть привлечены к участию в дополнительных расходах на детей. Так, если выплачиваются алименты, но их не хватает на медицинские расходы из-за тяжелой болезни или увечья ребенка, суд может назначить дополнительную сумму к выплате, чтобы эти расходы покрыть, - пояснил "Российской газете" руководитель GR-практики юридической компании Дмитрий Лесняк. - Инициатива же состоит в том, чтобы перечень этих ситуаций дополнить отсутствием пригодного для проживания ребенка жилого помещения. Определенная логика в этом есть, так как уже после развода жилищная ситуация родителя, с которым остались дети, может ухудшиться. Тогда суд сможет на второго родителя возложить обязанность помочь детям. Формально он может вынести такое решение и сейчас, так как перечень в ст. 86 СК РФ открытый. Но на практике суды принимают во внимание только прямо перечисленные в этой статье ситуации".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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