В Египте раскопали древнюю "промышленную зону"

Известный египтолог Захи Хавасс объявил о двух новых археологических открытиях, совершенных миссией Министерства по делам древностей Египта. Исследователи обнаружили царскую гробницу и "промышленную зону", в состав которой входило около 30 мастерских.

Как сообщает Ahram Online, открытия были сделаны экспедицией, которая работает в египетском городе Луксоре с декабря 2017 года. Одно из них было совершено в так называемой Западной долине, а другое - в Восточной долине.

Как заявил Хавасс, археологи впервые обнаружили в этом регионе "промышленную зону", которая оказалась одной из древнейших из всех известных науке.

Египтолог пояснил, что в этом районе была найдена печь, использовавшаяся для производства керамических изделий, и резервуар для питьевой воды, которой снабжали рабочих.

В состав "промышленной зоны" входило порядка 30 мастерских, в одной из которых явно обрабатывалось золото. Исследователи нашли даже складские помещения. В руинах обнаружено и множество керамики, датируемой периодом правления фараонов XVIII династии.

Также были обнаружены кольцо с украшением в виде скарабея и сотни инкрустированных бусин и золотых предметов, которые использовались для украшения царских гробов. Некоторые из инкрустаций украшены крыльями Гора - бога неба и солнца.

Кроме того, ученые раскопали царскую гробницу, получившую условное обозначение KV 65. Она оказалась пустой. Внутри находились лишь инструменты, которые использовались для ее строительства.

К слову, открытие было совершено в рамках масштабного проекта по поиску гробницы Нефертити - легендарной царицы и супруги фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона.