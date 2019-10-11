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11.10.2019 15:54
Рубрика: Общество

В Египте раскопали древнюю "промышленную зону"

Текст: Денис Передельский
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities Фото: Egyptian Ministry of Antiquities
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Известный египтолог Захи Хавасс объявил о двух новых археологических открытиях, совершенных миссией Министерства по делам древностей Египта. Исследователи обнаружили царскую гробницу и "промышленную зону", в состав которой входило около 30 мастерских.

Как сообщает Ahram Online, открытия были сделаны экспедицией, которая работает в египетском городе Луксоре с декабря 2017 года. Одно из них было совершено в так называемой Западной долине, а другое - в Восточной долине.

Фото: Harco Willems / SAGE Journals
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Как заявил Хавасс, археологи впервые обнаружили в этом регионе "промышленную зону", которая оказалась одной из древнейших из всех известных науке.

Египтолог пояснил, что в этом районе была найдена печь, использовавшаяся для производства керамических изделий, и резервуар для питьевой воды, которой снабжали рабочих.

В состав "промышленной зоны" входило порядка 30 мастерских, в одной из которых явно обрабатывалось золото. Исследователи нашли даже складские помещения. В руинах обнаружено и множество керамики, датируемой периодом правления фараонов XVIII династии.

Также были обнаружены кольцо с украшением в виде скарабея и сотни инкрустированных бусин и золотых предметов, которые использовались для украшения царских гробов. Некоторые из инкрустаций украшены крыльями Гора - бога неба и солнца.

Кроме того, ученые раскопали царскую гробницу, получившую условное обозначение KV 65. Она оказалась пустой. Внутри находились лишь инструменты, которые использовались для ее строительства.

К слову, открытие было совершено в рамках масштабного проекта по поиску гробницы Нефертити - легендарной царицы и супруги фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона.

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