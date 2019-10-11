Пушков счел неверным сравнение Зеленского Донбасса с Приднестровьем

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал аналогию президента Украины Владимира Зеленского, касающуюся Донбасса и Приднестровья. Сенатор на своей странице в Twitter отметил, что никакого сходства, которое видит Зеленский, на самом деле нет.

"Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг", - подчеркнул Пушков. По словам политика, для Донбасса положение Приднестровья было бы огромным прогрессом.

Пушков также предложил Зеленскому лично съездить в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику и оценить ситуацию, отметив, что там ему не понадобятся бронежилет и каска.

Напомним, кровавые столкновения между получившими власть в Кишиневе националистами и жителями преимущественно русскоязычного Приднестровья начались в октябре 1992 года. Полномасштабную войну предотвратили российские войска, начавшие миротворческую операцию.