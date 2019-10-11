Путин назвал пример народной дипломатии

Президент России Владимир Путин направил поздравление руководству и членам Российского общества дружбы с Кубой - с 55-летием этой организации.

"Образованное в 1964 году при личном участии Юрия Алексеевича Гагарина и Эрнесто Че Гевары, Общество вносит весьма значительный вклад в развитие конструктивного сотрудничества наших стран, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами России и Кубы", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин назвал эту структуру авторитетной и отметил, что ее работа способствует наращиванию гуманитарных связей, разработке и реализации крупных совместных проектов в области науки и культуры, образования и просвещения, популяризации русского языка, российской литературы и искусства на Кубе. "Это, несомненно, яркий пример эффективной народной дипломатии", - считает он.