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11.10.2019 11:12
Рубрика: Власть

Путин назвал пример народной дипломатии

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил поздравление руководству и членам Российского общества дружбы с Кубой - с 55-летием этой организации.

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"Образованное в 1964 году при личном участии Юрия Алексеевича Гагарина и Эрнесто Че Гевары, Общество вносит весьма значительный вклад в развитие конструктивного сотрудничества наших стран, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами России и Кубы", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин назвал эту структуру авторитетной и отметил, что ее работа способствует наращиванию гуманитарных связей, разработке и реализации крупных совместных проектов в области науки и культуры, образования и просвещения, популяризации русского языка, российской литературы и искусства на Кубе. "Это, несомненно, яркий пример эффективной народной дипломатии", - считает он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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