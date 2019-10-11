Путин объяснил, почему не получается развести силы в Донбассе

Обеспечить разведение сил в Донбассе не представляется возможным, поскольку этому препятствуют националистические военные формирования, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде.

"Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы тогда встанем". Армия не уходит", - сказал Путин.

По словам Путина, представители ЛНР и ДНР "дважды или трижды даже давали сигнал о том, что они готовы", выпуская белые ракеты - сигнал отвода. Однако с той стороны никакого ответа не последовало.

Российский глава добавил, что для решения этого вопроса Киев должен проявить политическую волю.