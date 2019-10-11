Путин предложил лидерам СНГ обсудить реакцию на учения НАТО у границ РФ

Россия не приветствует попытки нагнетания ситуации у своих границ, заявил Владимир Путин. Речь идет, прежде всего, об учениях НАТО.

"Что касается учений НАТО - надо посмотреть, как нам на это реагировать", - обратился российский лидер к своим коллегам, выступая на саммите СНГ в Ашхабаде. Он также напомнил, что Россия тоже недавно провела военные учения, в которых были задействованы свыше 100 тысяч человек, но маневры проходили внутри страны.

"Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно", - сказал Путин. Президент РФ добавил, что еще посоветуется со своими коллегами по СНГ, как следует поступить в таком случае.