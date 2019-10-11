Путин рассказал о перспективах формирования единого финансового рынка для СНГ

Формирование единого финансового рынка на пространстве СНГ поможет повысить конкурентоспособность стран, входящих в это объединение, заявил Владимир Путин. По его словам, в эпоху торговых войн и ограничений, расчеты в национальных валютах особенно важны.

В пятницу в Ашхабаде проходит заседание Совета глав государств СНГ, в котором российский лидер принимает участие.

"Мы должны гарантировать себя от валютных рисков, нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику", - отметил он в своем выступлении. Путин добавил, что "если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка".

"Уверен, это совершенно точно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентоспособности", - заключил Путин.

В целом, оценивая экономическую эффективность СНГ, Путин рассказал, что по итогам прошлого года товарооборот стран СНГ с внешними партнерами превысил триллион долларов, а торговля между странами, входящими в объединение - 190 млрд долларов.