Путин рассказал о последствиях размещения оружия в космосе

Размещение ракетного оружия в космосе более опасно для мировой безопасности, чем развертывание ракет средней дальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Ашхабаде.

"Ведь дело может дойти до того, что над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы. Подлетное время до соответствующих объектов поражения составит 5, 7, 8 минут", - сказал президент, слова которого приводит ТАСС.

Путин отметил, что управлять этими системами в космическом пространстве непросто. "Возможны технологические сбои, все, что угодно", - сказал президент РФ.

При этом он подчеркнул, что если США милитаризируют космос, Россия сможет быстро создать ответные технологии.