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11.10.2019 14:42
Рубрика: Власть

Путин: РФ поддержит любые усилия по достижению мира на Украине

Текст: Айсель Герейханова (Ашхабад)
Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижения мира, в том числе на юго-востоке Украины. Об этом он сказал, выступая на саммите СНГ в Ашхабаде.

"И мы, без всяких сомнений, будем это делать", - пообещал российский лидер.

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Но в значительной степени достижение мира на Украине будет зависеть от способности людей у власти выполнять обещания данные украинскому народу, подчеркнул Путин.

"Что мы сейчас наблюдаем. Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники", - описал ситуацию российский лидер.

В связи с этим Путин заявил, что поддерживать нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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