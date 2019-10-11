Путин: РФ поддержит любые усилия по достижению мира на Украине

Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижения мира, в том числе на юго-востоке Украины. Об этом он сказал, выступая на саммите СНГ в Ашхабаде.

"И мы, без всяких сомнений, будем это делать", - пообещал российский лидер.

Но в значительной степени достижение мира на Украине будет зависеть от способности людей у власти выполнять обещания данные украинскому народу, подчеркнул Путин.

"Что мы сейчас наблюдаем. Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники", - описал ситуацию российский лидер.

В связи с этим Путин заявил, что поддерживать нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику.