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11.10.2019 11:39
Рубрика: Власть

Президент утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Текст: Кира Латухина
Россия может стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта. Как этого достичь, говорится в национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, которую своим указом утвердил глава государства.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

В стратегии определены цели и задачи развития искусственного интеллекта в стране, меры, направленные на его использование для обеспечения национальных интересов и реализации стратегических приоритетов.

Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.

Фото: Phonlamai photo
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Правительство до 15 декабря должно внести поправки в нацпрограмму "Цифровая экономика", в том числе разработать и утвердить федеральный проект "Искусственный интеллект". А также предусматривать при формировании в 2020-2030 годах проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период средства на реализацию стратегии и ежегодно предоставлять президенту доклад о ходе ее реализации.

Благодаря реализации стратегии должны быть созданы условия для эффективного взаимодействия государства, организаций и граждан в сфере развития искусственного интеллекта, что позволит российским технологиям занять значительную долю мирового рынка.

У России есть потенциал, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта, говорится в стратегии. Но немногочисленные участники глобального рынка в этой области предпринимают активные действия для обеспечения доминирования, создавая барьеры, отмечают авторы. И реализация стратегии - это условие вхождения России в группу мировых лидеров в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. А значит, технологической независимости и конкурентоспособности страны.

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