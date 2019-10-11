Россия может стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта. Как этого достичь, говорится в национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, которую своим указом утвердил глава государства.

В стратегии определены цели и задачи развития искусственного интеллекта в стране, меры, направленные на его использование для обеспечения национальных интересов и реализации стратегических приоритетов.

Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.

Правительство до 15 декабря должно внести поправки в нацпрограмму "Цифровая экономика", в том числе разработать и утвердить федеральный проект "Искусственный интеллект". А также предусматривать при формировании в 2020-2030 годах проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период средства на реализацию стратегии и ежегодно предоставлять президенту доклад о ходе ее реализации.

Благодаря реализации стратегии должны быть созданы условия для эффективного взаимодействия государства, организаций и граждан в сфере развития искусственного интеллекта, что позволит российским технологиям занять значительную долю мирового рынка.

У России есть потенциал, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта, говорится в стратегии. Но немногочисленные участники глобального рынка в этой области предпринимают активные действия для обеспечения доминирования, создавая барьеры, отмечают авторы. И реализация стратегии - это условие вхождения России в группу мировых лидеров в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. А значит, технологической независимости и конкурентоспособности страны.