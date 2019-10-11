Путин выразил обеспокоенность планами США на размещение ракет в Азии

Пентагон открыто заявил, что США будут размещать свои новые ракеты в Азии и это вызывает обеспокоенность России. Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде заявил, что выход США из ДРСМД связан с политикой Вашингтона на азиатском направлении.

"Ведут переговоры с Японией и Южной Кореей (о размещении ракет - прим. "РГ") . Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается", - заявил российский лидер. Он добавил, что "это будет достигать и российской территории, поэтому все это не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности".