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11.10.2019 17:16
Проект: В регионах

Ярославль вошел в десятку самых перспективных городов

Forbes Life выбрал 10 городов России, помимо Москвы, которые за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Один из известных туристических порталов также провел анализ наиболее популярных городов для туристов. В обоих рейтингах в первую десятку вошел Ярославль.
Фото: Анна Соловьева/РГ Фото: Анна Соловьева/РГ
Фото: Анна Соловьева/РГ

В число самых развивающихся городов России, по мнению Forbes, кроме Ярославля вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Иркутск и Кострома.

Фото: Мэрия города Ярославля
В Ярославле проведут конкурс на разработку логотипа 1010-летия города

В Ярославле аналитики отметили появление в Красноперекопском районе города "полноценного городского пространства, которое решает социальные проблемы района, проявляет локальную идентичность, насыщает пространство новыми культурными смыслами - без государственного финансирования". Кроме того, федеральное издание выделяет создание в пространствах действующего текстильного предприятия музея, где кураторы рассказывают историю производства через предметы, документы, фотографии, голоса и повествование местных жителей.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru определил 10 самых популярных городов Центральной России в 2019 году, в которых самостоятельно путешествующие туристы чаще всего бронируют отели, квартиры и дома. В этот список вошли Москва, Воронеж, Тверь, Тула, Владимир, Ярославль, Калуга, Брянск, Тамбов и Иваново.

Сейчас в Ярославле действует муниципальная программа, направленная на реализацию туристического потенциала Ярославля. И динамика положительная: если в 2017 - 2018 годах в бюджет поступило около 19 миллионов рублей, то за первое полугодие 2019 года - уже 10,3 миллиона рублей.

Ярославль знаменит памятниками архитектуры мирового значения, исторический центр внесен в список объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО. В городе открыты более 30 государственных и частных музеев. В Ярославле проходят мероприятия общероссийского уровня: Главная Масленица страны, гастрономические праздники "Пир на Волге" и Chef a la Russe, масштабный День города, привлекающие сотни тысяч гостей со всех уголков страны и зарубежья.

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