Липецкий губернатор обсудил с премьером реализацию нацпроектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с руководителем Липецкой области. Игорь Артамонов сообщил председателю правительства РФ о ходе реализации национальных проектов в регионе.

"Мы достаточно плодотворно поработали по социальным объектам за счет и федерального, и регионального финансирования. Мы в этом году сдали семь ясельных корпусов, три дома культуры, две школы, пять ФАПов и одну детскую поликлинику. Ведется строительство нового корпуса онкологического центра, закуплено 300 единиц медицинского оборудования. Отремонтировано 216 километров региональных дорог, закуплено 197 автобусов. По части социальных объектов уже есть на что посмотреть. Под угрозой у нас сейчас одна школа из-за недобросовестного подрядчика. Но принимаем меры и должны ее до 1 января доделать. И обеспечим, чтобы в следующем году дети пошли в нее учиться", - сообщил Игорь Артамонов.

Строительству школ Дмитрий Медведев уделил особое внимание. Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что в регионе есть потребность в новых учебных заведениях. Не до конца решен вопрос со второй сменой, в муниципалитетах много аварийных школ. Однако федеральные средства выделяются лишь на одну школу в год, что не позволяет построить сразу несколько объектов.

"Мы сейчас наметили программу опережающего строительства школ, - сказал Игорь Артамонов. - Мы для себя приняли решение, что будем уже в этом году начинать. Я разговаривал с профильным министерством и Сбербанком. Мы сейчас ищем схему. Начнем строить школ больше, чем планировалось в 2020 году".