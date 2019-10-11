Москвичей в эти выходные ждет теплая погода

В столичном регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода, и если в субботу все еще будет временами идти дождь, то в воскресенье осадков не ожидается. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в субботу воздух прогреется днем до +12 градусов, ночью не ниже +7, временами будут идти дожди (выпадет не более 5-7 мм осадков) ветер в порывах до 12 м/с. В воскресенье ветер усилится до 15 м/с, температура воздуха останется прежней, а вот осадков не ожидается. Не исключено, что из-за ветра в Москве будет введен повышенный уровень погодной опасности.

- С начала новой недели температура воздуха начнет постепенно расти, ожидается до +16 градусов днем, - рассказывает главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - И с середины недели возможно улучшение погоды, облаков станет меньше, временами сможет проглядывать солнце.

Отметим, что самая теплая погода 12 октября была в 1942 году, когда воздух прогрелся до +19,1. А для 13 октября рекордом остается +20,1, зафиксированный в 1889 году.