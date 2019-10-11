Сергей Собянин осмотрел круглогодичную ярмарку на юго-востоке Москвы

Круглогодичные ярмарки - новый формат торговли в Москве. Здесь фермеры представляют свою продукцию не только когда позволяет погода, а в любой сезон. Одну из таких площадок на улице Перерва в Марьино, где проходит фестиваль "Золотая осень", посетил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это цивилизованный рынок: здесь тепло, работает система кондиционирования, есть холодильники. По сравнению с обычными рынками выходного дня, где торговля ведется несколько дней в неделю, созданы совершенно другие условия", - сообщил Собянин.

Мэр отдельно отметил, что упор по-прежнему делается на качественные фермерские продукты, а места продавцам предоставляют бесплатно. Кроме того, площадка на улице Перерва интересна еще и тем, что здесь ярмарка соседствует с фестивальной зоной.

"В Марьино совмещена и фестивальная площадка, и современный комфортный рынок. Я думаю, что в ближайшем месяце будет создана еще и качественная спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем", - сказал мэр, отметив, что зона станет новым центром притяжения для местных жителей.

Помимо рынка в Марьино, на сегодняшний день в Москве работает еще 13 круглогодичных ярмарок: на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, Зеленом и Волгоградском проспектах, Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Раменки, Городецкая, Святоозерская, Милашенкова, Домодедовская и Ватутина. До конца 2019 года их в столице станет более 20.