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11.10.2019 16:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергей Собянин осмотрел круглогодичную ярмарку на юго-востоке Москвы

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Михеев

Круглогодичные ярмарки - новый формат торговли в Москве. Здесь фермеры представляют свою продукцию не только когда позволяет погода, а в любой сезон. Одну из таких площадок на улице Перерва в Марьино, где проходит фестиваль "Золотая осень", посетил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Это цивилизованный рынок: здесь тепло, работает система кондиционирования, есть холодильники. По сравнению с обычными рынками выходного дня, где торговля ведется несколько дней в неделю, созданы совершенно другие условия", - сообщил Собянин.

Мэр отдельно отметил, что упор по-прежнему делается на качественные фермерские продукты, а места продавцам предоставляют бесплатно. Кроме того, площадка на улице Перерва интересна еще и тем, что здесь ярмарка соседствует с фестивальной зоной.

"В Марьино совмещена и фестивальная площадка, и современный комфортный рынок. Я думаю, что в ближайшем месяце будет создана еще и качественная спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем", - сказал мэр, отметив, что зона станет новым центром притяжения для местных жителей.

Помимо рынка в Марьино, на сегодняшний день в Москве работает еще 13 круглогодичных ярмарок: на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, Зеленом и Волгоградском проспектах, Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Раменки, Городецкая, Святоозерская, Милашенкова, Домодедовская и Ватутина. До конца 2019 года их в столице станет более 20.

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