Хотите побывать на Луне и получить доказательство того, что там есть вода? Запросто! А устроить безопасный химический эксперимент? Запустить ядерный микрореактор? Подержать в руках окаменелость древнего моллюска, который жил более 100 миллионов лет назад?

Это и многое другое возможно на фестивале NAUKA 0+, который торжественно открылся в МГУ им. Ломоносова. Более 90 площадок по всему городу - МГУ, Экспоцентр, парк "Зарядье", Московский дворец пионеров, вузы, школы... Москвичей и гостей столицы ждут лекции, мастер-классы, встречи с учёными, в том числе и Нобелевскими лауреатами. Фестиваль для всех, даже для самых юных любителей науки. Для них - зрелищные научные шоу, викторины, умные мультфильмы и веселые эксперименты.

Элементы чуда

- В прошлом году на фестиваль пришло более 2,5 миллионов человек, - рассказала журналистам министр просвещения Ольга Васильева. - Уверена, в этом году будет не меньше. Нам важно, чтобы среди гостей было как можно больше детей. Считаю, что этот фестиваль - один из лучших проектов для школьников.

Министра поддержал и ректор МГУ Виктор Садовничий.

- Наш фестиваль доступен всем, кто интересуется чудом, здесь много научных чудес, - отметил ректор. - Здесь тысячи ребят радуются, что могут стать ближе к настоящей науке. В эти выходные будет масса интересного, но, на мой взгляд, богатство фестиваля - лекции. Послушать выдающихся ученых - российских и зарубежных, среди которых есть и Нобелевские лауреаты - тоже чудо.

Вкус молекулы

В Москве научный праздник - а кто хоть раз был здесь, согласится, что это именно так, - проходит в 14-й раз. Прикоснись к науке - главный девиз организаторов - реализован в полной мере. Трогать можно все, а кое-что даже пробовать на вкус.

Например, одно из самых популярных мест - химический бар в фойе Фундаментальной библиотеки МГУ. Здесь можно продегустировать коктейль "Пинаколайдер", окутанный парами жидкого азота. Или "Мохито" с молекулярной мятной икрой. Это вкусная наука.

Как все происходит?

- Молекулярную икру делаем сами прямо здесь утром, на специальной установке, - рассказывает "бармен" химбара, второкурсник физического факультета МГУ Иван Базов. - В верхней колбе смешиваем пищевой загуститель из водорослей - альгинат натрия, абсолютно безопасный, вкусовые добавки и воду. Открываем клапан так, чтобы субстанция капала, а не лилась, капли "в пути" застывают и превращаются в икру. Добавляем ее в основу коктейлей. И немного украшаем жидким азотом. Эффектная подача нравится всем.

Шаг на Луну

Стенд изоляционного эксперимента SIRIUS привлекает белоснежным скафандром.

- Летом 2019 года экипаж из шести человек четыре месяца провел в изоляции на имитации лунной базы в Институте медико-биологических проблем РАН, - рассказал "РГ" научный сотрудник кафедры прикладной механики и управления мехмата МГУ Виктор Чертополохов. Его лаборатория входит в кластер МГУ, который занимается виртуальной реальностью (VR). - Задача была - провести виртуальную посадку и выход на поверхность Луны. В шлемы скафандров были встроены VR-камеры. Похожий вариант представлен у нас здесь. Каждый может надеть его и шагнуть на лунную поверхность.

Надеваю шлем, в руку дают молоток-джойстик. Перед глазами - шлюз модуля космического корабля. Нажимаю джойстиком кнопку "открыть шлюз". Шаг вперед - я на Луне. Вижу большой валун посреди лунной пустыни. Одна из задач эксперимента - найти доказательство того, что на Луне есть вода. Для этого нужно разбить камень. Работаю молотком и от валуна вдруг отлетают куски. На "срезе" - желтая порода. Это моганит, минерал, который образуется в результате испарения кремниевой воды. Вот оно - одно из доказательств! Снимаю шлем - пора возвращаться на Землю. Конечно, очень упрощенный вариант, но для того, чтобы проникнуться "космосом" - достаточно.

Зачет по Менделееву

Нынешний фестиваль проходит под знаком химии - в год 150-летия открытия Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы химических элементов. В субботу 12 октября на нескольких площадках Москвы в рамках фестиваля NAUKA 0+ пройдет Химическая лабораторная работа MENDELEEV LAB. Познавательный химический тест будут решать на русском, английском и французском языках. Кроме того, запланирована отдельная программа для детей 7-12 лет - их ждут свои химические вопросы и свое научное шоу. Основной площадкой "лабы" станет МИСиС- там ожидают до тысячи человек. После лабораторной участников ждет эксклюзивное научно-музыкальное шоу от доктора химических наук, профессора РАН и по совместительству виртуозного барабанщика Алексея Бобровского. Он сыграет на одной из самых больших в России ударных установок, которую собирал 16 лет.