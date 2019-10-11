В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

В детской городской больнице святого Владимира в столице прооперировали мальчика, который появился на свет с тремя ногами, сообщает агентство "Москва".

Младенец родился не только с лишней конечностью, но и с удвоенной мочеполовой системой. По всей вероятности, изначально должны были родиться близнецы, но в дальнейшем развилась аномалия. Проблемы были видны на УЗИ, но женщина при поддержке близких решила рожать. Врачи из региона приняли роды и решили часть проблем.

На сложную операцию по удалению лишней конечности семья приехала в Москву. В больнице святого Владимира хирурги провели сложнейшую операцию. Мальчик чувствовал себя отлично, рос, как и все дети, и недавно успешно перенес еще одно хирургическое вмешательство. Остался завершающий этап, после которого ребенок сможет жить нормальной жизнью.