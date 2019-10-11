В Москве задержали попытавшегося ограбить банк мужчину

В Москве задержан мужчина, который попытался ограбить банк. При себе он имел газовый баллончик, но совершить вооруженное ограбление ему не удалось. Он был задержан полицейскими.

"Мужчина вооружился газовым баллончиком и попытался ограбить финансово-кредитную организацию в районе д. 121 по Волгоградскому проспекту", - передает агентство "Москва" сообщение столичного Главка МВД.

Источник в правоохранительных органах добавил, что мужчина при задержании вел себя неадекватно. Его доставили в отделение.