В рамках чемпионата KidSkills в Москве пройдут мастер-классы для детей

В Москве состоится серия мастер-классов для детей в рамках чемпионата KidSkills. Занятия в различных дисциплинах пройдут 12, 19 и 26 октября, сообщает официальный портал мэрии.

Среди популярных дисциплин - мультимедийная журналистика, робототехника, виртуальная реальность и кулинарное дело. В общей сложности в мастер-классах смогут принять участие около 3 тысяч детей в возрасте от 3 до 9 лет. "Стажерами" будут сами участники KidSkills. Во время этих мини-уроков малыши получат практические навыки, которые смогут применить на соревнованиях.