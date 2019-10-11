Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима. Ее признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Тайца.

"Естественно, мы будет обжаловать это решение в Московском областном суде", - сообщил Тайц.

Девушку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево 9 апреля. У нее нашли около 9 граммов наркотического вещества. Иссахар призналась в хранении наркотиков, но отвергла обвинения в контрабанде.