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11.10.2019 05:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Главой нового хабаровского аэропорта стал внук Юрия Гагарина

Текст: Дина Непомнящая

Генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" (дочернее предприятие АО "Хабаровский аэропорт") Юрий Кондратчик оказался внуком легендарного советского летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина.

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Свою родственную связь с человеком, который первым в мире совершил полет в космос, глава нового терминала хабаровского аэропорта старается не афишировать. Скромный молодой управленец не хочет, чтобы ему делали скидки благодаря знаменитому деду.

В пресс-службе аэропорта эту информацию подтвердили.

- Да, он действительно внук Юрия Гагарина, но пока это все, что я могу вам сказать, - ответила на вопрос корреспондента "РГ" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.

Она также добавила, что пока Юрий Кондратчик не готов встречаться с журналистами. Он и весь коллектив аэропорта готовятся к официальному открытию нового терминала внутренних авиалиний, которое пройдет 14 октября.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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