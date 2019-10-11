Главой нового хабаровского аэропорта стал внук Юрия Гагарина

Генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" (дочернее предприятие АО "Хабаровский аэропорт") Юрий Кондратчик оказался внуком легендарного советского летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина.

Свою родственную связь с человеком, который первым в мире совершил полет в космос, глава нового терминала хабаровского аэропорта старается не афишировать. Скромный молодой управленец не хочет, чтобы ему делали скидки благодаря знаменитому деду.

В пресс-службе аэропорта эту информацию подтвердили.

- Да, он действительно внук Юрия Гагарина, но пока это все, что я могу вам сказать, - ответила на вопрос корреспондента "РГ" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.

Она также добавила, что пока Юрий Кондратчик не готов встречаться с журналистами. Он и весь коллектив аэропорта готовятся к официальному открытию нового терминала внутренних авиалиний, которое пройдет 14 октября.