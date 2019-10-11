Новости

Главой нового хабаровского аэропорта стал внук Юрия Гагарина 05:17
В ходе протестов в Эквадоре пострадали около 450 человек 04:58
Трамп зарегистрировался на стриминговом сервисе Twitch 04:54
Корабли ТОФ отразили атаку "вражеских" самолетов в Японском море 04:44
Российские пранкеры подшутили над американским сенатором 04:28
Суд США может выпустить под залог экс-президента Перу Толедо 04:22
Депортация из Пакистана убивших женщину россиянок приостановлена 04:07
Власти Японии сделали предупреждение о приближающемся тайфуне 03:55
Пушков счел неверным сравнение Зеленского Донбасса с Приднестровьем 03:17
Власти Саратова подтвердили смерть пропавшей школьницы 02:50
Помощник Трампа на треть сократит штат совета по нацбезопасности 02:25
Группа Венесуэльцев задержана в Эквадоре из-за подозрений в шпионаже 02:18
США эвакуируют террористов из зоны наступления турецких войск в Сирии 02:12
Трамп: Переговоры с Китаем проходят очень хорошо 02:01
Стрелок из Эль-Пасо назвал себя невиновным 01:45
Японские ученые выяснили, как снизить риск сердечных заболеваний 01:27
Зеленский за 14 часов пресс-марафона ответил более чем на 500 вопросов 01:00
Черчесов рассказал, что посоветовал игрокам в перерыве матча с Шотландией 00:45
Минобороны сообщило о разведывательной активности у воздушных границ РФ 00:34
Сборная Бельгии стала первым участником финальной части Евро-2020 00:31
ФНС опровергла факт регистрации сотен фирм в столичной хрущевке 10.10.2019
Зеленский: Киев виноват в том, что украинцы едут в Россию на заработки 10.10.2019
Глава МИД Турции объяснил причины военной операции в Сирии 10.10.2019
Стрелок из Галле арестован по решению суда 10.10.2019
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева 10.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 04:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корабли ТОФ отразили атаку "вражеских" самолетов в Японском море

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

Тактическая группа кораблей соединения охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота провела тактическое учение, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: Пресс-служба ВВО
Отряд кораблей ТОФ провел тренировку группы антитеррора

Учения прошли в акватории залива Петра Великого в Японском море. На них отрабатывалось комплексное применение средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы кораблей при отражении атак средств воздушного нападения условного противника, роль которого играли дальние противолодочные самолеты Ту-142 и противолодочный самолет Ил-38.

В учениях были задействованы малые противолодочные корабли "Кореец", "МПК-221" и ракетный катер "Р-29", которые отработали весь алгоритм действий при угрозе воздушного нападения без фактического применения ракетно-артиллерийского вооружения. Во время выполнения упражнений на кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены пассивные помехи с применением комплексов ПК-10 и ПК-16, предназначенные для противодействия управляемому оружию противника.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Власти Саратова подтвердили смерть пропавшей школьницы