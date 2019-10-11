Корабли ТОФ отразили атаку "вражеских" самолетов в Японском море

Тактическая группа кораблей соединения охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота провела тактическое учение, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Учения прошли в акватории залива Петра Великого в Японском море. На них отрабатывалось комплексное применение средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы кораблей при отражении атак средств воздушного нападения условного противника, роль которого играли дальние противолодочные самолеты Ту-142 и противолодочный самолет Ил-38.

В учениях были задействованы малые противолодочные корабли "Кореец", "МПК-221" и ракетный катер "Р-29", которые отработали весь алгоритм действий при угрозе воздушного нападения без фактического применения ракетно-артиллерийского вооружения. Во время выполнения упражнений на кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены пассивные помехи с применением комплексов ПК-10 и ПК-16, предназначенные для противодействия управляемому оружию противника.