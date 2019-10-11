Лучшим в мире оказался рис из провинции Хэйлунцзян

В Харбине в рамках предстоящего Второго Хэйлунцзянского международного фестиваля риса прошли дегустация качества и итоговая оценка риса.

Организационный комитет фестиваля риса пригласил известных экспертов с Тайваня, Филиппин, из США, Японии, Южной Кореи и Таиланда. 30 экспертов, имеющих международную квалификацию, образовали экспертную комиссию по дегустации качества риса.

В этом году в дегустации участвовал 251 образец. Среди них 22 образца из Японии, 10 - из Таиланда, три - из Вьетнама, по два - из Южной Кореи и России, по одному - из Пакистана и Лаоса, четыре - из Камбоджи. Китайские рисоводческие провинции представили 52 сорта, в том числе 25 - из Цзилиня, 19 - из Ляонина, четыре - из Цзянсу, два - из Нинся-Хуэйского автономного района, по одному - из Аньхоя и из Тяньцзиня. Провинция Хэйлунцзян выдвинула на суд экспертов 154 образца.

В финал вышли 20 образцов риса, отобранных в ходе первоначальной экспертизы. Комиссия провела окончательную оценку, в результате которой определились обладатели золотых, серебряных, бронзовых наград, а также знаков отличия.

Победителями, завоевав золотые медали, стали сорт Косихикари из японского города Уонума и сорт Уюдао №4 из деревни Аньцзя города Учан провинции Хэйлунцзян.

Справка "РГ"

Хэйлунцзянский международный фестиваль риса проводится при совместной поддержке министерства сельского хозяйства и сельскохозяйственных регионов КНР и Народного правительства провинции Хэйлунцзян.

На первом фестивале в октябре 2018 года оценивали 175 образцов риса, в том числе 23 зарубежных сорта. В состав жюри вошли 16 китайских и 11 зарубежных экспертов из Международного исследовательского центра риса, а также США, Таиланда, Республики Кореи, Японии, Индии, из Китайской академии сельскохозяйственных наук, министерства сельского хозяйства и сельскохозяйственных регионов, Китайского исследовательского института риса, Шэньянского аграрного университета.

Второй международный фестиваль риса проходит с 10 по 14 октября в Харбинском международном конференционно-выставочном центре одновременно с VII Хэйлунцзянской выставкой экологически чистых продуктов питания.