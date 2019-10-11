Назван регион России с самым большим числом алкоголиков

В 2018 году диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз" получили почти 76 тысяч россиян, а всего с жалобами на проблемы с алкоголем к медикам за год обратились два миллиона человек - это 1,4 процента населения России. РБК проанализировал статистику, предоставленную Росстатом и Минздравом РФ и составил рейтинг самых "пьющих" территорий страны.

Из десяти регионов-лидеров по числу новых выявленных случаев алкоголизма шесть - дальневосточные. На первом месте оказался Чукотский автономный округ, где на каждые 10 тысяч жителей приходится 29 пьющих. За ним следуют Республика Саха (Якутия), где из каждых 10 тысяч человек 23 алкоголика, и Ненецкий автономный округ, в котором среди каждых 10 тысяч жителей 20 страдают синдром зависимости от алкоголя.

Спиртным также злоупотребляют в Хабаровском крае, Магаданской, Амурской, Сахалинской и Пензенской областях, Республиках Тыва и Коми.

Меньше всего пьют в Республике Ингушетия.

Если исключить Пензенскую область, в Поволжье ситуация с алкоголизмом в последнее время движется в сторону улучшения. Число новых пациентов постоянно снижается. Такая же тенденция наблюдается и в целом по России. За последние годы жители страны стали употреблять на 43 процента меньше спиртных напитков.