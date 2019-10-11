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11.10.2019 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Владивостока задержан пассажир со взрывателями для гранат

Текст: Ольга Журман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники транспортной полиции в ходе предполетного досмотра выявили и задержали посетителя аэропорта Владивостока в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре личных вещей мужчины обнаружены два предмета, похожих на элементы боеприпасов. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

На Урале пассажиров задержали за курение электронных сигарет в самолете

Эксперт оценил эти предметы как взрыватели для ручных гранат промышленного изготовления. 49-летний уроженец ближнего зарубежья пояснил, что он их нашел и решил оставить себе.

Правонарушитель уже ответил по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", ему назначен десятидневный административный арест. Но это не освободило мужчину от уголовного преследования. Сотрудниками отдела дознания Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

С правонарушителя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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